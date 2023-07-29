Мир 29 июля 2023, 17:49 Вейпы и жидкости к ним полностью запретят в Казахстане Respublica: в Казахстане решили полностью запретить вейпы и жидкости к ним Freepik

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Правительство Казахстана решило полностью запретить вейпы, жидкости и ароматизаторы к ним. Об этом сообщила местная партия Respublica. Отмечается, что этому предшествовала масштабная работа этой партии, а также государственных и общественных организаций.

С запросом к премьер-министру еще в мае обратилась депутат Мажилиса Нургуль Тау. По ее словам, распространение вейпов среди детей и подростков требовали остановить местные жители. В Минфине республики отметили, что за два года оборот вейпов увеличился в 300 раз — соответственно, выросло и их потребление, в основном среди молодежи. Более трех миллионов вейпов ввезли в Казахстан всего за два с половиной года. При этом известно, что эта продукция несет вред для организма человека: в паре, выделяющемся при курении вейпа, содержится более двух тысяч видов опасных веществ, которые могут вызвать аллергию, нагноение, нарушение работы почек и печени, центральной нервной системы, органов дыхания, отмечается в сообщении.

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Межведомственная комиссия приняла запрет почти единогласно — против высказались лишь двое из 12 ее представителей.