Вейпы и электронные сигареты запретили продавать в Мексике

Продажи электронных сигарет и вейпов попали под полный запрет в Мексике. Указ подписал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он лично сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы подписали указ, который запрещает распространение и коммерциализацию вейпов и электронных сигарет в Мексике», — информировал глава государства своих подписчиков.

По словам президента, цель документа — защита здоровья нации, особенно детей и подростков, которые подвергаются воздействию токсичных веществ.

Мексика запретила импорт и экспорт вейп-устройств и картриджей в октябре прошлого года, но в стране продолжали продавать запасы этого товара. Теперь на них введен полный запрет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает электронные сигареты вредными для здоровья и призывает к жесткому регулированию их продаж. По данным ВОЗ на июль 2021 года, продажу электронных сигарет запретили более 30 стран.

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