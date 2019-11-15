Вейперу впервые пересадили оба легких

Американские врачи провели первую в мире операцию по пересадке легких вейперу. Она прошла успешно, и теперь 17-летнему подростку предстоит долгая реабилитация.

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«Я никогда не видел того, что увидел в его легких. А я занимаюсь трансплантацией легких уже более 20 лет», — заявил доктор Хасан Немех на пресс-конференции в больнице Генри Форд в Детройте по случаю проведения операции. Его процитировал журнал New York Post. Врач рассказал, что парень мог умереть, если бы ему не пересадили легкие.

Американец стал себя плохо чувствовать еще в сентябре. Он обратился к врачам, а те заподозрили у него пневмонию. Однако в его легких после обследования обнаружили много рубцов и воспалений. Время шло, а состояние молодого человека ухудшалось. В октябре парня госпитализировали в клинику Генри Форда в Детройте. Вейпер находился на грани смерти, поэтому его имя стояло первым в донорском списке.

Теперь семья школьника выступила с предостережением для других подростков, увлекающихся электронными сигаретами.

«За очень короткий промежуток времени наша жизнь навсегда изменилась. Он был совершенно здоровым 16-летним спортсменом, ходил в школу, гулял с друзьями, плавал, играл в видеоигры. Теперь он просыпается в интубации и с двумя новыми легкими и заново учится двигаться», — заявили его близкие. Их слова передала газета Metro.