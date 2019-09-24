Вейп убил девятого американца за год

Врачи показали, как вейпы действуют на легкие. Фото Подробнее

Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США рассказали о вспышке легочных и респираторных заболеваний. Им оказались подвержены любители вейпинга. В стране известно о более 500 случаях.

«Сегодня я с грустью сообщаю о смерти жителя Канзаса, вызванной этой вспышкой (легочных заболеваний — прим.ред)», — заявила губернатор штата Лора Келли. Умершему мужчине было больше 50 лет.

Также в больницы Канзасса с заболеваниями, которые, вероятно, связаны с курением вейпов и электронных сигарет, обратились еще семь пациентов. Позже пять из них выписали, а еще двое остаются под присмотром врачей.

Вероятная причина заболеваний американцев — масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов нашли это вещество в смесях с марихуаной, которые использовали заболевшие вейперы.

Однако местные врачи отметили, что пока делать окончательные выводы рано. Тем не менее CDC рекомендовал людям «рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет».

Первый случай заболевания, связанного с вейпингом, зафиксировали в Канаде. Там у школьники начались проблемы с дыхательными путями. Все оказалось настолько серьезно, что медики были вынуждены подключить ребенка к системе жизнеобеспечения. Об этом сообщило РИА «Новости».