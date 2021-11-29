Вегетарианцы объяснили, почему стоит отказаться от употребления морепродуктов и рыбы

Представители общества вегетарианцев обозначили ряд причин, по которым следует отказаться от употребления морепродуктов и рыбы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что употребление морепродуктов и рыбы увеличивает степень негативного антропогенного воздействия на планету. Другой момент — в рыбной промышленности зачастую используется детский труд. В частности, дети ремонтируют сети и занимаются ловлей. Еще одна важнейшая проблема, которая остро строит в странах Юго-Восточной Азии — это рабский труд.