Веганы обанкротили крупнейшего производителя молока в США

Веганы отказались от традиционного коровьего молока в пользу растительного. По мнению представителя компании, этим вдохновились современные люди и тоже перешли на альтернативу.

По итогам первого полугодия 2019 года, продажи компании упали на 7%, а прибыль сократилась на 14%. Dean Foods столкнулась с тяжелой финансовой ситуацией, руководители не смогли выплачивать работникам пенсии.

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Dean Foods производит молоко Dairy Pure, Organic Valley и Land O’Lakes. Для поддержки компании выделено 850 миллионов долларов, с Dairy Farmers of America ведутся переговоры о покупке.

В последние время мир поддержал тренд на ЗОЖ. Однако главный врач городской клинической больницы № 71 в Москве Александр Мясников обратил внимание и на возможные негативные последствия для приверженцев веганства. Медик уважает их философию, но видит и угрозу жизни и здоровью. По его мнению, употребление только растительной пищи может привести к ухудшению состояния. Веганы могут столкнуться с нехваткой омега-3 жирных кислот, которые содержатся в рыбе, морепродуктах и яйцах. Однако эти продукты можно заменить на льняное масло, соевое молоко и грецкие орехи.