Веганский сыр изобрели в США

Специалисты американской компании Change Foods изобрели веганский сыр. Им удалось сделать продукт без использования коровьего молока и ингредиентов растительного происхождения, сообщило агентство Bloomberg.

В своей работе специалисты основывались на механизме прецизионной ферментации. Новая технология позволяет получить молочные белки с помощью микроорганизмов, содержащих часть ДНК коров.

«Таким образом, нам не нужно ждать два-три года для выращивания коровы», — отметил основатель Change Foods Дэвид Бакка.

Компания планирует запустить веганский сыр в продажу в 2023 году. Разработку уже поддержали производитель спредов Upfield Group и дистрибьютор продуктов питания Sigma. На начальном этапе американская компания смогла привлечь 12 миллионов долларов в качестве финансирования.

Всего в Change Foods уже вложили более 15,3 миллиона долларов. В числе инвесторов оказался руководитель отдела искусственного интеллекта Google Джефф Дин.