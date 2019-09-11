Веган-активистка погубила сотню кроликов, спасая их

Активистка и веганка из Барселоны, известная под ником Мифическая Миа (Mythical Mia), совершила налет на кроличью ферму около португальского Осоньо (Галисия). Она решила «спасти» животных от ножа мясника.

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Как сообщило издание New York Post, в процессе спасательной операции погибло около 100 кроликов. В местной ветеринарной клинике сообщили, что активистка стала причиной смерти пяти беременных крольчих, еще нескольким она сломала позвоночник во время хаотичных поисков. Она забрала с собой 16 животных, которые были беременны или выкармливали потомство. Фермеры утверждают, что им пришлось усыпить 90 крольчат, так как они остались без матерей. Нескольким крольчихам, выжившим после визита веганки на ферму, пришлось сделать аборты.

Мия, чье настоящее имя неизвестно, разместила на своей странице в Instagram видео, на котором показала «кровавые» последствия спасения кроликов.

«Я вся в крови. Это сделали фермеры. Мы спасли 16 счастливчиков, но пришлось оставить в клетках тысячи животных, которые останутся там до тех пор, пока их не отправят на бойню ради их мяса и меха», — сообщила активистка.

По ее словам, фермеры не разделили их устремлений и были чрезвычайно агрессивны. Они напали на активистов, встретив их железными палками. Вызванные полицейские велели веганам немедленно уходить.

«Но фермеры преследовали нас по автостраде в течение часа на протяжении 200 километров. Мы пытались оторваться по боковым дорогам, но они не отставали. Фермеры загнали нас в тупик, блокировав пятью машинами. Они разбили окна автомобиля, кричали и угрожали нам. Полицейские приехали через час и отвезли нас в безопасное место», — пожаловалась Мия.

Сейчас опубликованное в соцсети видео удалено, как и весь аккаунт.