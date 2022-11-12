Мир 12 ноября 2022, 00:46 Веерные отключения введут в семи областях Украины 12 ноября «Укрэнерго»: 12 ноября электричество отключат в Киеве и семи областях страны РИА «Новости»

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Веерные отключения электроэнергии ждут жителей семи регионов Украины 12 ноября. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Как отмечено в заявлении, под эти же меры попал и Киев.

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«Плановые отключения будут действовать 12 ноября 00:00 — 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — уточнила компания в соцсетях.

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В других областях страны свет отключать не планируется.

Накануне, 11 ноября, на Украине уже были веерные отключения электроэнергии. Сложности с электрообеспечением возникли после того, как Россия начала наносить удары по объектам важной инфраструктуры. Такие действия РФ предприняла после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Практически каждый на Украине звучит воздушная тревога. Последняя была рано утром в пятницу в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. Ранее сирены звучали в Одесской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.