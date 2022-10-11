Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Хмельницкой области | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Веерные отключения электроэнергии начали действовать в Хмельницкой области Губернатор Гамалий: веерные отключения электроэнергии ввели в Хмельницкой области РИА Новости

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Власти решили ввести веерные отключения электроэнергии в городе Хмельницкий и одноименной области Украины. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гамалий.

«Для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры энергетики вынуждены будут осуществлять веерные отключения потребителей по Хмельницкой области и областному центру», — написал он в своем Telegram.

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Гамалий объяснил, что электроснабжение будет отключаться на два часа для 15% потребителей по графику.

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Ранее компания ДТЭК Киевские региональные электросети заявила, что в украинской столице и Киевской области начали действовать веерные отключения электроэнергии.

«Чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК Укрэнерго ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов в Киевской области», — сказано в сообщении организации. Его процитировал ТАСС.

Жителям региона пообещали, что свет будут отключать всего на несколько часов в день.

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