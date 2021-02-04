Веерные отключения электроэнергии спрогнозировали по всей Украине

Накануне в Энергодаре в Запорожской области произошел мощный взрыв на теплоэлектростанции. Поэтому можно сказать, что в стране сложилась критическая ситуация в энергетической сфере.

«Все это говорит о том, что в энергетике Украины происходит самый настоящий хаос из-за того, что у власти в стране находятся прозападные политики, выжимающие последние деньги из отрасли. Делают это они с такой скоростью, будто последний день живут», — отметил Журавко.

Поэтому теперь Украине приходится закупать электроэнергию и уголь у России. Европа не поможет Киеву.

Украина находится на грани энергоколлапса, по всей стране вскоре могут начаться веерные отключения электроэнергии. Причем проблема кроется уже нет только в нехватке угля на ТЭС, но и в отсутствии средств у людей на оплату электроэнергии. Однако власти Киева пытаются вычески скрыть эти проблемы от граждан, заявил депутат.

Украина еще пока держится на плаву благодаря иностранным займам, но постепенно превращается в государство-банкрота, уверен Журавко. Страна погрязла в проблемах, но до сих пор они еще не имели критического характера. Однако в ближайшее время все изменится в худшую сторону, спрогнозировал политик.

По данным «Укрэнерго», с ноября 2020 года запасы топлива на складах ТЭС сократились в 5,7 раза — до 436,8 тысячи тонн. Только на двух теплоэлектростанциях — Луганской и Славянской — с трудом наберется 50% от необходимого количества «черного золота».