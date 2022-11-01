Веерные отключения электричества в Киеве продолжатся | 360°

Мир 01 ноября 2022, 09:43 Веерные отключения электричества в Киеве продолжатся Мэр Киева Кличко предупредил о продолжении веерных отключений света в городе Unsplash

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Веерные отключения электричества в Киеве продолжатся, поскольку удары ВС России нанесли значительный ущерб энергетической системе. Об этом предупредил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас специалисты водоканала и энергетической компании ДТЭК после суток работы вернули свет и воду в киевские дома.

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«Энергоснабжение в Киеве возобновили. Но отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме <…> значительный», — пояснил Кличко.

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Подачу электроснабжения в Киеве в последние недели ограничивают регулярно. Уже к середине октября на Украине серьезные повреждения получили около 40% объектов энергетики.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного командования Украины. В понедельник, 31 октября, ВС России предприняли очередной мощный удар по украинской инфраструктуре. По данным Минобороны, удалось поразить все намеченные цели.