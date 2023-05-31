Мир 31 мая 2023, 23:42 Ведущий украинского ТВ поскандалил с депутатом Рады из-за русского языка Ведущий украинского ТВ Смальчук и депутат Рады Бужанский поскандалили из-за русского языка Freepik

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Скандал из-за русского языка произошел на украинском шоу в прямом эфире телеканала «Киев 24». Ведущий Сергей Смальчук попытался заставить депутата Верховной рады Максима Бужанского говорить на мове, но народный избранник попытался ответить на вопрос на русском языке.

«Мы не говорим по-русски в эфире, я вас прошу, Максим, перейти на украинский», — обратился к депутату ведущий.

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Бужанский на это ответил, что будет говорить «так, как считает нужным». Депутат напомнил ведущему про европейский запрет на травлю по какому-либо признаку и указал, что аудитория шоу понимает как украинскую мову, так и русский язык. Смальчук пытался аргументировать свое требование законом, на что Бужанский заявил, что журналист не дочитал закон до конца и вообще не знает законов своей страны.

Перепалка в прямом эфире длилась несколько минут, после чего депутат заявил, что ему не о чем больше разговаривать и отключился. Ведущему пришлось переключиться на другую тему.