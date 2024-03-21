Мир 21 марта 2024, 18:28 Ведущий Санчес: в 2020 году демократы «поиграли с цифрами» на выборах президента США

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Западные СМИ обвинили организаторов выборов президента России в «авторитаризме и электоральных манипуляциях». В беседе с RT ситуацию прокомментировал американский консерватор и ведущий Рик Санчес.

Эксперт напомнил, как в 2020 году демократы «поиграли с цифрами» в ходе президентской гонки в США.

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«Партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как, например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена», — пояснил Санчес.

По его словам, неформальные правила действуют и в команде республиканцев. При выборной должности критика в адрес экс-лидера США Дональда Трампа может обернуться завершением карьеры, отметил ведущий.