Ведущий прогноза погоды закончил выпуск игрой на барабанах. Все благодаря удаленке

Работа на удаленке иногда предполагает больше обязанностей — в том числе и красиво закончить свой репортаж. Так ведущий прогноза погоды на телеканале «Би-би-си» Оуайн Уин Эванс после репортажа поспешил лихо отыграть на барабанах музыкальную тему программы.

«Когда они сказали попробовать поработать из дома, я не представлял, что буду ответственен и за музыку тоже», — написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что половина российских компаний не заметила ухудшения работы своих сотрудников из дома. Треть отметила, что готова продолжить так работать еще месяц. 18% готовы продлить удаленку на год.

В то же время, сами сотрудники считают иначе. Специалисты провели опрос и выяснили, что 31% участников опроса сейчас не так эффективно выполняют задачи, как на рабочем месте. Из них 5% с трудом удается организовать работу в домашних условиях.