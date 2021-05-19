Ведущий к банку восьмиметровой туннель нашли при ремонте плитки в Германии

Рабочие перекладывали плитку на парковке у немецкого банка Volksbank в Шпенге и наткнулись туннель, который ведет к зданию финансового организации. Полиция заинтересовалась этой находкой.

Как написал журнал Der Spiegel, 14 мая плитка просела на парковке рядом с Volksbank. Тогда на место приехали городские службы. Рабочие изначально подумали, что прорвало трубу. Когда 17 мая стали устранять проблему, то выяснилось что под парковкой находится восьмиметровый туннель, его ширина около метра.

В Volksbank предположили, туннель прорыли преступники. По версии банка, ограбление планировалось на 23 мая, воскресенье. В этот день финансовая организация закрыта для посетителей. Кроме того, 23 мая немецкие католики и протестанты будут отмечать Троицын день.

Полиция начала поиск преступников.