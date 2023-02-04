Мир 04 февраля 2023, 05:56 Ведущий Fox News резко осадил сенатора, потребовавшего передать Украине F-16 Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал сенатора Грэма, потребовавшего F-16 для Украины Defense.gov

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Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма за его требование передать Киеву истребители F-16. Карлсон назвал политика самым «агрессивно настроенным» либеральным республиканцем в сенате США. Видеозапись была опубликована на YouTube телеканала.

Телеведущий также упрекнул Грэма в гораздо большей сосредоточенности на границах Украины, нежели США. Такую позицию сенатора Карлсон назвал «настоящим помешательством».

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«Но это также и констатация позиции Линдси Грэма. Он совершенно убежденный неоконсерватор», — отметил телеведущий.

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Поставки истребителей Киеву, по словам журналиста, означали бы прямую вовлеченность США в конфликт против России, у которой есть ядерное оружие. Как считает Карлсон, подобные действия способны привести к обмену ядерным ударами. Но Грэма, как заметил журналист, волнует только неоконсервативная политика. Также сенатор совершенно не думает о будущем, считает телеведущий.

Американский политический обозреватель Джимми Дор ранее заявил, что столкновение на Украине спровоцировали США, которых волновал сжиженный природный газ, а также пугала возможная кооперация России и Германии. Дор также не усомнился, что за атаками на «Северные потоки» стояли именно Соединенные Штаты.