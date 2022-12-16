Мир 16 декабря 2022, 04:06 Ведущий Fox News рассказал, кто дергает Байдена за ниточки Ведущий Fox News Гатфилд: команда Байдена управляет США РИА «Новости»

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Президент США попал под влияние своей команды, которая принимает все решения за него, заявил в эфире телеканала Fox News американский ведущий Грег Гатфилд.

По его мнению, «быть старым — не самая большая проблема», если политика окружают хорошие и умные коллеги. Но случай с Байденом — другой. В его команде «высокомерные, неопытные и злые» молодые люди. Они хотят изменить Америку, считает Гатфилд.

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Из-за возраста и состояния здоровья резидент Овального кабинета не может координировать работу правительства. Поэтому помощники всем заправляют и просто «дергают президента за ниточки», подчеркнул ведущий.

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«Печальный факт, Джо, мы думаем, что ты не знаешь, сколько тебе лет, и не знаешь, где ты, как уйти со сцены и кто твои внуки», — заключил он.

Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, стал самым пожилым главой государства в США. Недоброжелатели смеются над президентом из-за его провалов на публике. Ранее сообщалось, что Байден сломал детский велосипед.