Ведущий CNN прервал эфир с помощником Трампа из-за споров о коронавирусе

Ведущий телеканала CNN досрочно завершил интервью с помощником Дональда Трампа, главой Национального совета по торговле при Белом доме Питером Наварро. Их беседа превратилась в перепалку из-за коронавируса.

Ведущий Джейк Таппер и Питер Наварро беседовали о книге американского журналиста Боба Вудворда «Ярость», которая выйдет 15 сентября. В ней автор утверждает, что президент США Дональд Трамп знал об опасности коронавирусной инфекции нового типа еще до распространения пандемии. В качестве одного из доказательств этой теории автор книги привел беседу американского лидера с Вудвордом, которая состоялась 7 февраля. В ней Трамп якобы заявлял, что коронавирус может быть опаснее гриппа в пять раз.

Джейк Таппер отметил, что во время пресс-конференции, которая прошла через две недели после этого разговора, Трамп отрицал подобную вероятность. Ведущий спросил у собеседника, почему президент «публично лгал об опасности коронавируса», на что Наварро стал рассказывать о шагах, которые американская администрация принимала в борьбе с пандемией. Тогда Таппер упрекнул помощника Трампа в том, что тот не отвечает на заданный вопрос.

«Некоторые эксперты в области медицины говорили нам, что он (вирус — прим. ред.) опаснее гриппа, другие придерживались иной точки зрения. Президент был абсолютно прав в том, что не хотел запугивать население, — он предпочел надеяться на лучшее, но готовился к худшему», — заявил Наварро.

При этом глава Национального совета по торговле при Белом доме обвинил ведущего в том, что тот слишком избирательно подходит к фактам. Наварро заявил, что людей обманывает не Трамп, а CNN. В ответ телеведущий заявил, что собеседник не отвечает на его вопрос, и поблагодарил за уделенное время. После этого помощника Трампа отключили от эфира.