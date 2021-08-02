Ведущий CNN предложил запретить непривитым ходить в магазины

Непривитым гражданам следует запретить ходить в продуктовые магазины. Такое мнение высказал ведущий американского телеканала CNN Дон Лемон, написала Pravda.Ru.

По мнению тележурналиста, если тем, кто отказывается прививаться, запрещают посещать развлекательные мероприятия, нужно идти дальше и запретить им ходить в продуктовые магазины, где они могут заразить других людей.

«Это, знаете ли, круговая логика: они все время говорят про свою свободу, забывая про свободы других. При этом люди, утверждающие, что не хотят „вводить эту дрянь в свое тело“, пьют по выходным и вводят в свой организм другие вещества, которые намного хуже, чем вакцина», — заявил Лемон.