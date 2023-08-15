Мир 15 августа 2023, 02:33 Ведущие к краху Украины факторы назвали в США Подполковник Дэвис: недооценка России приведет Зеленского к краху Официальный сайт президента Украины

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Недооценка Западом военного потенциала России и «гордыня» президента Владимира Зеленского приведут Украину к поражению. Таким мнением американский полковник в отставке Дэниел Дэвис поделился в статье для 19fortyfive.

По словам эксперта, украинские власти не смогут достичь успеха на линии боевого соприкосновения при сегодняшних военных, экономических и политических обстоятельствах. Он напомнил о потере ВСУ тысяч опытных солдат.

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«По мере того, как Зеленский и Залужный закрепляли успехи в конце 2022 года, они начали создавать новые наступательные силы, чтобы попытаться отвоевать еще больше территорий у России. <…> незначительные успехи, достигнутые высшим руководством Украины, ударили им в голову и ими овладела гордыня», — пояснил Дэвис.

Он добавил, что Запад совершил стратегическую ошибку, недооценив потенциал России и переоценив возможности Украины, что сформировало искаженную картину при планировании и целеполагании.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что Зеленский может скоро потерять власть из-за импичмента главы Белого дома Джо Байдена.