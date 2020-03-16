Ведущая «Ревизорро» подралась в столовой

Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас сцепилась с сотрудниками столовой, в которой проходила проверка. Драка произошла во время съемок в Новосибирске.

Ролик попал в Instagram, который освещает события в городе. На кадрах можно увидеть, как Милас пытается прорваться на кухню общепита. Работники заведения не пускают ведущую, и в какой-то момент ситуация выходит из-под контроля: конфликт перерастает в драку.

Одна из сотрудниц хватает ведущую и толкает ее в проход. Милас удаляется об утварь, но продолжает свои попытки пройти на кухню, отталкивая сотрудницу.

Съемочная группа не прекращает снимать и спорит с персоналом, пытаясь доказать, что право на съемку, как у журналистов, у них есть. Ролик заканчивается прежде, чем становится понятно, чем окончился конфликт.

Программа «Ревизорро» выходит на телеканале «Пятница». В ней проверяются российские места общественного питания и отели. Выявленные в ходе съемок нарушения публикуются в эфире телепередачи, становятся основаниями для проведения проверок заведений общественного питания со стороны государственных органов. Раньше эту программу вела Елена Летучая.

Ранее Летучая рассказала о причинах своего ухода из шоу «Ревизорро». Ее не устраивали «сливы» информации о проверках.