Генсек ООН поблагодарил Шойгу за помощь в эвакуации сотрудников ведомства с Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил главу Минобороны России Сергея Шойгу за содействие в эвакуации сотрудников ведомства с Украины. Он отметил, что все прошло без каких-либо инцидентов.

Генсек ООН поблагодарил российского министра обороны за помощь во время телефонного разговора. Он выразил благодарность за содействие в эвакуации ооновского персонала ведомства с украинской территории.

Также Гутерриш призвал Шойгу повысить эффективность работы структур ООН с Минобороны по вопросу решения гуманитарных вопросов на Украине. Шойгу поддержал просьбу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По словам генерального секретаря, ООН одобряет договоренности, которых удалось достигнуть во время российско-украинских переговоров. Организация надеется, что все шаги будут выполнены. Гутерриш выразил надежду, что Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 3 марта в Беловежской пуще. Делегации договорились открыть гуманитарные коридоры. Следующая встреча пройдет в ближайшие дни.