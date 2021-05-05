«Ведьма» удерживала секс-рабынь в борделе, угрожая обрядами вуду и жертвоприношениями

Американские полицейские накрыли бордель в Лас-Вегасе. Они выяснили, что секс-рабынь там удерживали с помощью жертвоприношений и обрядов вуду — их запугивали и не давали покинуть бизнес.

Об этом сообщил Daily Star. Операция правоохранителей длилась полгода. За это время они выяснили, что происходит в борделе, а также определили ответственных за это людей. В результате полиция задержала 30-летнюю Жасмин Руссо-Мартинес, которая является хозяйкой заведения.

В ходе обыска в борделе правоохранители нашли помещение, похожее на «вуду-святилище», — оно было залито кровью.

«Стены комнат тоже были в крови. На стенах гаража тоже было что-то заляпанное кровью», — сказано в отчете, который процитировало издание.

Секс-рабыни, с которыми пообщались полицейские, обвинили хозяйку в колдовстве. Они заявили, что она проводила обряды жертвоприношения и угрожала девушкам проклятьем, если они вдруг сбегут. «Ведьма» также рассказывала историю об одной проститутке, которая решилась на побег: якобы вскоре после этого она получила смертельное ранение.

Во время допроса хозяйка борделя заявила, что отвечать станет «только перед Богом». Однако перед судом ей придется ответить раньше: заседание запланировали на 6 мая.