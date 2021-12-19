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    19 декабря 2021, 12:37

    Ведьм Шотландии решили массово реабилитировать

    Шотландия собралась реабилитировать 4000 сожженных за колдовство

    Михаил Закурдаев

    Шотландское государство вознамерилось реабилитировать более четырех тысяч женщин, которых осудили за колдовство в XVI–XVIII веках. Законопроект поддержала администрация премьер-министра, передал RTVI.

    Ведьм Шотландии решили массово реабилитировать

    В приговорах той поры были самые причудливые обвинения: причинение урону королевскому флоту путем заклинания шторма, общение с дьяволом, ворожба с целью наслать похмелье и даже ночные превращения в сов. Чаще всего по этим делам приговаривали к сожжению на костре. Основой для этого был Закон о колдовстве 1597 года короля Якова. Именно с его именем связывают период охоты на ведьм.

    Петицию с требованием реабилитации выдвинула королевский адвокат Клер Митчелл. Потомкам «ведьм» предложили официальное извинение, а самим жертвам — торжественную установку памятника. Законопроект могут принять уже следующим летом.

    А в России амнистировали 300 тысяч мигрантов, из которых половина — граждане Узбекистана, а другая половина — граждане Таджикистана. Теперь они смогут вернуться к нам в страну на заработки. По мнению экспертов, такое решение было принято из-за нехватки рабочих в стране.