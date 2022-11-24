Мир 24 ноября 2022, 05:04 «Ведете себя неуважительно». Пресс-секретарь Байдена отчитала журналистку на брифинге Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер отчитала журналистку на брифинге за вопрос о ковиде Википедия

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вышла из себя во время брифинга. Она отчитала одну из журналисток после вопроса о коронавирусе. Видео опубликовал телеканал Sky News.

На брифинге присутствовал главный инфекционист США Энтони Фаучи. Представительница издания Daily Caller поинтересовалась, что он сделал для расследования происхождения коронавируса. После этого вопроса Жан-Пьер стала говорить, что не дает слово тем, кто кричит.

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«Вы ведете себя неуважительно по отношению к своим коллегам, и вы ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, потому что доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила, я не буду с вами ругаться», — заявила пресс-секретарь.

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За журналистку заступился один из ее коллег. Он отметил, что вопрос о расследовании был уместным. Его высказывание заставило Жан-Пьер вернуться за трибуну. Она повысила тон и подчеркнула, что журналист стал говорить вне очереди. Такое поведение пресс-секретарь снова назвала неуважительным.