Мир 11 августа 2023, 00:33 «Ведет страну в ад». Трамп назвал Байдена сумасшедшим Трамп заявил, что Байден стал «ментальной катастрофой» для США РИА «Новости»

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Миграционная политика действующего президента США Джо Байдена может стать крупнейшей ошибкой в американской истории. Такое мнение озвучил экс-глава Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума», — заявил он.

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Трамп назвал нынешнего лидера Америки «бредящим безумцем», жестко раскритиковал его миграционную политику и негативно высказался об использовании Байденом «министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Экс-глава США отметил, что американцы встретились с «ментальной катастрофой, которая ведет страну в ад».

Ранее сотрудники ФБР застрелили американца после его угроз в адрес Байдена в интернете. Рано утром блюстители порядка пришли домой к мужчине с ордерами на арест и обыск. Во время этих мероприятий подозреваемый был убит.