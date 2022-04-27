Вечный огонь впервые за 8 лет зажгли в городе Голая Пристань под Херсоном

Вечный огонь зажгли в городе Голая Пристань в Херсонской области. Это произошло впервые за восемь лет.

Видеозапись, на которой запечатлен момент зажжения Вечного огня в память о героях, павших во время Великой Отечественной войны, появилась в Сети. На ролике видно, как одетый в военную форму человек поджигает пламя, в то время как оставшиеся за кадром люди радуются этому и аплодируют, когда Вечный огонь загорается.

Российские военные и жители города готовятся к празднованию 77-й годовщины Дня Победы. Теперь все желающие могут возложить цветы к Вечному огню и почтить память погибших солдат.

На Аллее Славы в Херсоне в середине апреля загорелся Вечный огонь, который в последний год то зажигали, то тушили. Через несколько дней там же подняли Знамя Победы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на появление стяга размером три на пять метров с «радостью и гордостью».

Знамя Победы — это копия штурмового знамени 150-й Идрицкой стрелковой дивизии ордена Кутузова II степени. Советские солдаты установили его над Рейхстагом 1 мая 1945 года.