Мир 19 декабря 2023, 16:20 Вечернее платье принцессы Дианы продали на аукционе за 1,1 миллиона долларов

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Черное бархатное платье принцессы Дианы продали на аукционе Julien’s Auctions в Калифорнии за рекордные 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт Telegraph.

Отмечается, что впервые в этом наряде принцесса вышла в свет в 1985 году в Италии во время королевского турне с супругом. Платье создала команда модельера Жака Азагури.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», оценочная стоимость этого лота была в 11 раз меньше цены продажи наряда.