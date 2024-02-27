Мир 27 февраля 2024, 03:39 Вечеринку со стрельбой и криками «Ахмат — сила» устроили в Киеве Молодые люди из Киева стреляли в воздух и скандировали «Ахмат — сила» Freepik

Читать 360tv в

В украинских пабликах разошлось видео отмечания дня рождения в одном из пригородов Киева. На кадрах молодые люди стреляли в воздух из пистолета и скандировали «Ахмат — сила».

По данным украинских СМИ, на видео попало отмечание 18-летия сына бизнесмена. Молодой человек праздновал день рождения в ночь с 24 на 25 февраля в коттеджном поселке под Киевом.

Реклама

В какой-то момент именинник начал стрелять в воздух из пистолета и кричать «Ахмат — сила». Гости поддержали лозунг.

Праздник не понравился националистически настроенным украинцам. Ряд подобных организаций пообещали найти и задержать участников вечеринки.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал примерные сроки окончания СВО. По мнению военачальника, спецоперация может завершиться в сентябре 2024 года.