Вечеринки и встречи с родственниками запретили в Сингапуре из-за коронавируса

В Сингапуре больше нельзя устраивать вечеринки. Ходить в гости в городе-государстве тоже не получится: местные власти запретили развлечения подобного рода.

Собраться вместе теперь не могут ни родственники, ни друзья. Если близкие живут отдельно друг от друга, то им придется ждать снятия ограничений, чтобы увидеться. Об этом сообщило издание Straits Times.

В документе идет речь о любых массовых собраниях. Они касаются как домов, так и мероприятий в общественных местах.

Минздрав Сингапура уточнил, что посещать членов семьи можно, только если пожилому человеку требуется уход.

Нарушителей нововведений власти намерены серьезно наказывать. Тем, кто не будет следовать принятому закону, грозит тюремное заключение сроком до года. К этому могут присовокупить штраф — около 14 тысяч долларов — или заставят заплатить такую сумму без лишения свободы.

Вспышку новой коронавирусной инфекции, которая началась в Китае в декабре 2019 года, ВОЗ объявила пандемией. Во всем мире коронавирусом заразились более 1,4 миллиона человек. В Сингапуре инфицированных 1481. В России только за сутки выявлено свыше тысячи новых случаев.