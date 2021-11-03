Вечеринка в стиле «Игры в кальмара» унесла жизни 5 человек

Хэллоуин в Панаме обернулся кровавым побоищем на вечеринке, которая была организована в стиле сериала «Игра в кальмара». Пять человек застрелили, семеро были ранены, сообщило La Razon.

Стрельба произошла на тематической вечеринке в одном из ночных клубов Санта-Аны. Пять человек были убиты, еще семь получили ранения. По данным полиции, перестрелку устроили члены конфликтующих банд. Среди погибших оказался и тот, кто первым открыл огонь по враждующей группировке. Задержаны двое подозреваемых.

Мошенники ранее заработали миллионы долларов, провернув аферу с запуском криптовалюты Squid Game. Она была создана по мотивам южнокорейского сериала и изначально предполагалась для использования в онлайн-турнире по «Игре в кальмара». За неделю в нее вложились более 40 тысяч человек, которые в итоге остались ни с чем. Накануне курс фальшивой криптовалюты опустился практически до нуля, но в среду, согласно данным CoinMarketCap, она опять начала расти и поднялась на 73%.

ВЦИОМ ранее выяснил, что больше половины россиян не слышали про «Игру в кальмара», несмотря на оглушительный успех сериала, который прочно обосновался в топе Netflix.