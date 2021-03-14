Вечеринка в Чикаго закончилась массовым расстрелом

В Чикаго в воскресенье ночью в результате стрельбы на вечеринке скончались два человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил телеканал WGN9.

В полиции сообщили, что стрельбу на вечеринке открыл неизвестный после того, как у него произошел конфликт с другими присутствующими. Он открыл огонь и расстрелял 15 человек. Из них двое скончались на месте. Остальные 13 человек были госпитализированы с ранениями. Среди них мужчины и женщины в возрасте от 20 до 44 лет. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Полицейским пока не удалось установить личность стрелявшего. Ведутся поиски подозреваемых.

Ранее на этой неделе в США три человека погибли при стрельбе в Хьюстоне, штат Техас. А неделю назад в Миннеаполисе, штат Миннесота, человека застрелили на том же месте, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд. Накануне стало известно, что власти Миннеаполиса выплатят семье Флойда 27 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, который родственники погибшего подали против города и полицейских, задерживавших афроамериканца.