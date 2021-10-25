Вечер памяти в честь погибшей на съемках с Болдуином оператора прошел в США

Вечер памяти погибшей на съемках фильма «Ржавчина» с актером Алеком Болдуином в главной роли оператора Галины Хатчинс состоялся в Лос-Анджелесе. Десятки людей зажгли свечи.

На вечер пришли актер, операторы, режиссеры и другие деятели киноискусства. Прощание прошло в Бербанке — районе Лос-Анжелеса, где находятся киностудии.

Президент ICGLocal600 Джон Лидли зачитал письмо мужа Хатчинс, Мэттью.

«Галина вдохновляла всех своей страстью и видением. <…> Наша потеря огромна», — сказано в послании. Видео этого момента опубликовано в Twitter.

Также вдовец поблагодарил всех неравнодушных, кто эти дни публиковал фотографии Хатчинс и делился ее историей жизни. Он попросил помнить его жену и сказал, что он и другие будут делать все, чтобы память о ней жила.

Алек Болдуин 21 октября во время съемки одной из сцен фильма «Ржавична» в Нью-Мексико выстрелил из оружия и ранил оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс с тяжелым ранением госпитализировали в местный травматологический центр, врачи не смогли ее спасти. Соуза уже выписан из больницы.

Позже выяснилось, что по какое-то причине Болдуин стрелял боевыми патронами, хотя ему говорили, что подготовили для него холостые. По факту случившегося проходит расследование. Американские правоохранители заинтересовались двумя людьми, которые готовили оружие для Болдуина. Их причастность к смерти Хатчинс будут проверять.