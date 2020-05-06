Вдова звезды НБА Коби Брайанта нашла нераскрытое письмо от него

Вдова американского баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося на частном вертолете, нашла непрочитанное письмо от него. Конверт Ванесса Брайант обнаружила накануне своего дня рождения.

«Вчера я нашла конверт с надписью: „Любви всей моей жизни. Твой папочка“», — написала Ванесса в Instagram.

Она добавила, что не стала сразу открывать конверт, решив подождать до дня рождения. Содержание письма вдова спортсмена не раскрыла.

Катастрофа произошла 26 января 2020 года. Личный вертолет Коби Брайанта Sikorsky S-76 рухнул в Калифорнии. Помимо баскетболиста погибли еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джанну и друзей семьи. Коби Брайанта посмертно включили в Зал славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Скучаю по любви моей жизни и моей милой маленькой Мамасите — моему товарищу Тельцу. Благодарна за то, что проснулась сегодня с моими тремя сладкими девочками. Хотелось бы, чтобы мы все были вместе», — написала Ванесса Брайант.

Всего у пары родились четыре дочери, последняя появилась на свет в июне 2019 года.