Вдова погибшего Джорджа Флойда впервые эмоционально обратилась к жителям США

Рокси Вашингтон — вдова погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда. Она эмоционально выступила в прямом эфире, во время которого поведала всему миру о своем горе и потребовала объективного расследования.

Американка осталась без мужа, а ее шестилетняя дочь без папы.

«У Джанны нет отца. Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу… Ей нужен папа, у нее его больше нет, — сказала вдова. Ее процитировало издание Mirror.

Она обратилось к правительству с призывом наказать полицейских, которые принимали участие в задержание Флойда.

«В конце дня они идут домой к своим семьям», — добавила Вашингтон.

Женщина подчеркнула, что ее муж был хорошим человеком и он заслуживает справедливости.

Вот уже неделю в США не утихают протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его жестокое задержание вызвало бурю негодования. Одни из полицейских наступил своими коленом ему на шею. Мужчина говорил, что не может дышать и молил отпустить, но коп проигнорировал слова темнокожего. В результате Флойд скончался в реанимации. По заключению медиков, смерть наступила в результате удушения.

Сейчас митинги бушуют по всей стране. Они переросли в массовые беспорядки. В некоторых городах ввели комендантский час.