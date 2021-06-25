Вдова Макафи обвинила власти США в смерти своего мужа. Она раскрыла его последние слова

Вдова Джона Макафи заявила, что в смерти ее мужа виновны власти США. По ее словам, он погиб из-за выдвинутых против него политически мотивированных обвинений.

Дженис Макафи подчеркнула, что хочет провести тщательное расследование обстоятельств смерти супруга. По ее словам, он не мог совершить самоубийство, потому что раньше у него не было никаких наклонностей к суициду, сообщило агентство Reuters.

«Его последними словами мне были: „Я люблю тебя и перезвоню вечером“. Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — добавила Макафи.

Адвокат Макафи Хавьер Вильяльба добавил, что потребует провести повторное вскрытие по запросу семьи программиста.

Макафи был задержан в 2020 году в Испании по запросу США. Помимо прочего, его обвинили в сокрытии яхты, машины, недвижимости и 23 миллионов долларов в биткоинах, а также в оформлении активов на других людей. По этим обвинениям ему грозило до 30 лет лишения свободы.

В середине июня состоялись слушания по вопросу его экстрадиции в Штаты, на которых программист называл себя жертвой преследования по политическим мотивам. В минувшую среду, 23 июня, его нашли мертвым в тюрьме Каталонии. Власти заявили, что результаты вскрытия указывают на то, что причиной смерти стал суицид.

Макафи был основателем компании McAfee, крупнейшего разработчика антивирусного программного обеспечения. Затем компанию купила корпорация Intel.