Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался в возрасте 88 лет. Он последним подписал Беловежские соглашения, которые окончательно привели к распаду Советского Союза. Политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал «360» о ярком взлете и стремительном падении политической карьеры бывшего главы Украины.

Судьба функционера

Родное село Леонида Кравчука во время его рождения входило в состав Польши. Через некоторое время Великий Житин стал частью Западной Украины, где после Великой Отечественной войны действовала группировка бандеровцев — они выступали за независимость республики от Москвы.

«Многие пишут, что он участвовал в деятельности бандеровцев. На самом деле он сам вспоминал, что им помогал, будучи школьником. Поэтому большого участия у него там не было. Когда они проиграли, он начал строить карьеру. Вступил в ВЛКСМ, потом в Компартию, окончил институт и в довольно короткие сроки стал партийным идеологом», — рассказал Макаркин.

Политолог отметил, что главой украинского отделения Компартии в те годы был Петр Шелест. Он был постоянным членом Политбюро и, пользуясь своей позицией, продвигал людей с Западной Украины, которые, как и он сам, ориентировались на дистанцирование от Москвы. Именно Шелест подтолкнул Кравчука вверх по карьерной лестнице.

Благодаря своему умению быстро адаптироваться молодой функционер оперативно перестроился, когда на смену Шелесту назначили Владимира Щербицкого. Новый начальник оказался пророссийских взглядов.

У Кравчука было умение чувствовать тенденцию и не совершать ошибок. Были примеры, когда партийных работников снимали за проявление симпатий к украинскому национальному движению. Здесь он был предельно осторожен Алексей Макаркин политолог и вице-президент Центра политических технологий.

Благодаря этому умению Кравчук добился больших высот сначала на региональном, а потом и на республиканском уровне, когда он дорос до секретаря Компартии Украины по идеологии.

Беловежские соглашения

Свои идеи о полной независимости Украины Леонид Кравчук реализовал во время подписания Беловежских соглашений. По словам Алексея Макаркина, именно он был главным идеологом выхода республики из состава СССР. По его инициативе на Украине прошел референдум о независимости.

«Если другие участники соглашений не исключали более высокой степени интеграции, варианта конфедерации, то Кравчук настаивал на выходе Украины из любого проекта, который бы напоминал СССР. Его аргументацию принял Борис Ельцин, который решил укреплять суверенитет России. От позиции Белоруссии здесь уже ничего не зависело», — отметил политолог.

Макаркин не исключил, что если бы СССР не распался, Кравчук мог уйти на пенсию простого функционера. Про его взгляды знали бы только члены семьи. Но так получилось, что когда он достиг пика своей карьеры, началась перестройка, а Советский Союз стал распадаться. Тут совпали идеи, которые давно волновали Кравчука, и его положение. Так он встал у истоков независимой Украины.

Первый и последний срок

Став президентом Украины, Кравчук не просто поддерживал независимость бывшей советской республики. Он выступил инициатором постепенного дистанцирования от России. Это проявлялось в самых разных сферах. Именно при нем на купюрах появился портрет гетмана Мазепы. Также он поддержал создание неканонического Киевского патриархата. А если точнее — своего хорошего знакомого митрополита Филарета (Денисенко).

По словам Макаркина церковного деятеля с Кравчуком роднил тот факт, что в советское время Филарет также никак не проявлял своей позиции по украинской независимости. Более того, он боролся с любыми уклонениями от официальной линии.

«При этом дистанцирование от России у Кравчука было с оглядкой. Как опытный партийный функционер, он старался не усугублять и не идти на прямой конфликт», — отметил политолог.

Его карьера начала катиться вниз, когда он столкнулся с двумя факторами. Первый — тяжелая ситуация в экономике. Но эта проблема была у всех стран постсоветского пространства. Однако у первого президента Украины резко упали рейтинги, так как он не мог решить этот вопрос.

Второй фактор — политика обособления от России привела к недовольству в восточных регионах Украины. Именно оттуда вышел главный конкурент Кравчука — Леонид Кучма. В отличие от первого президента, у него не было партийного бэкграунда — он был директором оборонного завода.

По сути, этот конфликт востока и запада Украины, который определил на долгую перспективу всю политику страны, впервые проявился на выборах 1994 года. Когда за Кучму против Кравчука консолидированно проголосовал восток Украины Алексей Макаркин политолог и вице-президент Центра политических технологий.

Политолог отметил, что для западных регионов Кравчук тоже не стал своим. Для местных избирателей он был старым коммунистическим функционером, поэтому они поддерживали других политиков, открыто критиковавших советский строй.