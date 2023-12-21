21 декабря 2023, 07:30
Вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков назвали частью кампании Запада против РФ
МИД: вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков распространяет Запад
Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это — часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.
Отношения между Россией и Фарерскими островами основываются еще на соглашении Советского Союза, Дании и местного правительства островов, а также на положении о взаимных отношениях в области рыболовства от 1977 года.
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«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», — напомнила дипломат.
Уже 47-я по счету сессия комиссии России и Фарерских островов по рыболовству прошла в декабре. Во время заседания стороны согласовали все квоты на наступающий год, добавила Захарова.
Датский научный сотрудник Флемминг Сплидсбоэль отметил, что Дания оказалась в глупом положении из-за того, что России удалось продлить соглашение по рыболовству на фоне конфликта на Украине. По его мнению, РФ якобы «может шпионить за Западом» через Фарерские острова.
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