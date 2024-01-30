Мир 30 января 2024, 16:00 Вброс об отставке Залужного связали с попыткой властей Украины прикрыть скандал с Ил-76 Полковник Ходаренок: несостоявшаяся отставка Залужного связана с падением Ил-76 Global Look Press

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Информационная кампания о несостоявшейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного полностью находилась под контролем властей Украины. Об этом в своей колонке для «Газеты.ru» написал полковник в отставке и военный обозреватель издания Михаил Ходаренок.

По его мнению, вбросом сообщений об отставке Залужного руководство Украины перебило отрицательные настроения после гибели отправленных на обмен военнопленных в самолете Ил-76 над Белгородской областью.

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Объяснить людям, по какой причине ВСУ ударили по борту со своими же бойцами, власти не смогли, а дальнейшее замалчивание грозило дальнейшим ростом негатива. Поэтому появилась новость, которая перебила страшное событие и стала главным предметом обсуждения.

В качестве второй версии появления информационного вброса Ходаренок назвал предстоящие кадровые перестановки в украинской армии не самых высокопоставленных офицеров. Сообщением о готовности отправить Залужного в отставку офис Зеленского продемонстрировал, что неприкасаемых в руководстве ВСУ нет.

Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что первоисточниками слухов оказались бывшие и действующие депутаты Борислав Береза и Алексей Гончаренко, близкие к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Он ушел в оппозицию к действующей власти и всячески поддерживает Залужного.

В редакции не исключили, что публикация об отставке главнокомандующего ВСУ сыграла в создании общественного давления на власти, заставив их сдать назад. Также авторы рассмотрели вариант реального увольнения Залужного.

Для реализации этого решения офису президента Украины Владимира Зеленского необходимо учесть три фактора: реакцию общества и армии, отношение к решению западных партнеров, а также мнение самого Залужного, которого поставили перед выбором уйти тихо или с публичными выступлениями.

Журналисты не исключили, что последний вброс связан с проверкой именно третьего пункта. Информационная кампания показала, что тихо главнокомандующий не уйдет.