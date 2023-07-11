Мир 11 июля 2023, 16:43 Важный сигнал для недружественных стран. США и Европа получили жесткий урок от Китая РИА «Новости»: ограничение КНР экспорта редкоземельных металлов стало уроком США и Европе Freepik

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Китай преподал жесткий урок США и Европе, серьезно ограничив экспорт редкоземельных металлов, использующихся в производстве микросхем. К такому выводу пришли РИА «Новости» после обсуждения ситуации с экспертами.

Осенью 2022 года власти США запретили технологическим компаниям, желающим получить федеральное финансирование, инвестировать в КНР. Минувшей весной Китай объявил угрозой безопасности американскую компанию Micron, зависящую от китайского рынка. Предприятие лишили права продавать продукцию операторам критической инфраструктуры страны.

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Под давлением США в «войну чипов» вступили европейцы. Нидерландская ASML, выпускающая оборудование для производства современных чипов, введет меры экспортного контроля с 1 сентября.

В ответ на это КНР сократит экспорт галлия и германия с 1 августа, сообщили «Известия». Эти редкоземельные металлы необходимы для микросхем и коммуникационного оборудования.

Оппоненты явно забыли, что у Китая есть такой весомый аргумент, как поставки редкоземельных металлов, отметил председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. По его словам, КНР до последнего не шла на ограничение экспорта.

Политическая подоплека решения Китая очевидна, добавил Манкевич. Ужесточение экспорта галлия и германия — важный сигнал для недружественных стран, указал председатель РАСПП.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов предположил, что КНР также ограничит вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария.

«Цены на них улетят в космос, не исключена остановка предприятий самых разных отраслей — от электроники и приборостроения до металлургии и нефтепереработки», — предупредил специалист.

Хазанов добавил, что при ужесточении экспорта Китай лишится части мирового рынка редких и редкоземельных элементов. Однако страна все равно получит прибыль за счет высоких цен, поскольку альтернативы у покупателей нет, заключил промышленный эксперт.