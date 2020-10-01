«Важный шаг в решении конфликта»: депутат объяснил заявление лидеров России, США и Франции по Карабаху

Заявление президентов Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с призывом остановить военные действия в Нагорном Карабахе — это первый шаг для разрешения возникшего конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он пояснил, что еще с момента появления ООН страны всего мира договорились следовать определенным международным правилам. Есть государства, которые выступают гарантами их соблюдения.

«В данном случае, когда мы говорим о России, США и Франции, то нужно понимать, что они имеют существенный вес в ООН, представительство в Совете Безопасности и так далее. Поэтому один из важных шагов в деле урегулирования ситуации уже достигнут. Это заявление, я уверен, будет очень внимательно учитываться и Арменией, и Азербайджаном», — заявил депутат.

Дмитрий Новиков напомнил, Москва, Париж и Вашингтон в рамках Минского формата ОБСЕ уже регулировали обострения вокруг Нагорного Карабаха. Совместное заявление лидеров трех мировых держав о готовности участвовать в решении нового витка конфликта говорит о том, что этот формат не прекратил свою работу.

«Есть опыт согласования интересов в рамках мирного процесса, и очень важно, что участники этого мирного процесса подтвердили свою готовность продолжать решать эту проблему, развязывать этот узел», — пояснил депутат.

Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором осудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Они призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Новый вооруженный конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался в минувшее воскресенье. Кто нанес удар первым, неизвестно. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении договора о перемирии. За четыре дня конфликта появились жертвы среди мирного населения и солдат.

Ереван заявил, что непосредственное участие в военных действиях на территории Карабаха принимает Турция. Анкара отрицает свое участие, но утверждает, что поддерживает Баку в его действиях.