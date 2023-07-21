Мир 21 июля 2023, 14:06 Важный объект инфраструктуры повредило в Одесской области Глава военной администрации Одесской области Кипер: повредило важный объект инфраструктуры Пресс-служба Минобороны

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Важный объект инфраструктуры получил повреждения во время взрывов в Одесской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.

Он уточнил, что под удар попал Белгород-Днестровский район. По значимому инфраструктурному объекту выпустили семь ракет, отметил Кипер.

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«К сожалению, есть повреждения», — написал глава военной администрации Одесской области.

О повреждении объекта в регионе сообщило также оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook*.

Взрывы прогремели в Одесской области в ночь на 21 июля. На территории региона объявили воздушную тревогу.

Ближе к утру взрывы повторились, украинские СМИ также сообщали о третьей серии. В 10:23 воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, в том числе в Одесской области.

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