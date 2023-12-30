Мир 30 декабря 2023, 04:06 Важные объекты уничтожили на Украине из-за «предательства» сотрудников предприятий ВПК Аналитик Бескрестнов: на Украине из-за предателей уничтожили объект ВПК РИА «Новости»

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Российская сторона активно следит за объектами украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых присутствует «много предателей». Об этом заявил военный эксперт Сергей Бескрестнов, его слова передало издание «Страна.ua».

«Очень Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает. У нас, к сожалению, предателей очень много», — сказал он.

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Он отметил, что работники силовых ведомств сообщили ему о сотрудниках «оборонки», которые готовы предоставить данные России. Они рассказывают информацию об отправках и приобретенных поставках.

Бескрестнов привел в пример случай, когда на одном из предприятий ракеты ВС РФ уничтожили ангар с «готовой продукцией». В итоге армия понесла существенный ущерб. После случившегося контрразведка начала разбираться. Выяснилось, что 70-летний сотрудник производства передал российской стороне информацию о месте, по которому можно ударить и времени, когда это лучше всего сделать.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари заявил, что последний массированный удар по территории Украины оказался одним из самых крупных с начала СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, за неделю российские войска нанесли 50 групповых ударов по украинским объектам ВПК.