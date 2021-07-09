Важные показания появились в деле погибшей в Турции 12-летней россиянки спустя почти 2 года

В бассейне турецкого отеля в 2019 году погибла 12-летняя россиянка. Только сейчас производитель горки, из-за насоса которой скончался ребенок, дал свои показания. Об этом «360» сообщила представляющая потерпевших адвокат бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Хюннинен.

По словам адвоката, 8 июля в суде Бодрума прошло очередное заседание по уголовному делу о смерти 12-летней россиянки.

«В дело наконец-то представлены письменные показания от турецкой Компании Pol-Kar — производителя той самой горки, из-за насоса которой погибла [девочка]. <…> Компания сообщила, что они произвели и установили систему водных горок в бассейне отеля Sunhill в 2008 году», — рассказала Хюннинен.

Согласно предоставленным в суде сведениям, на момент установки в насосной трубе стояла заглушка, препятствующая попаданию чего-либо внутрь. Дальнейшим обслуживанием бассейна компания не занималась. Сотрудники Pol-Kar не знают, изменялось ли что-либо в системе.

«Получения данной информации адвокаты добивались более года, сведения являются очень важным и значимым для рассмотрения дела и установления всех обстоятельств случившегося», — подчеркнула адвокат.

После изучения документов компании суд назначил экспертизу, чтобы выяснить техническое состояние насосов и горки. Суд намерен установить, кто несет ответственность за обслуживание бассейна. Следующее заседание назначили на 21 октября 2021 года.

Летом 2019 года руку 12-летней россиянки засосало в трубу системы фильтрации бассейна отеля Sunhill. Врачи боролись за жизнь девочки в течение 10 дней, но спасти юную пациентку им так и не удалось.