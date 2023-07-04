Мир 04 июля 2023, 11:07 Важную роль ШОС в реформировании глобальных институтов увидели в Индии Премьер Индии Моди предрек ШОС роль важного голоса в реформировании глобальных институтов РИА «Новости»

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Шанхайская организация сотрудничества в будущем может стать важным голосом реформирования глобальных институтов. Об этом на открытии саммита ШОС заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его слова привел ТАСС.

«ШОС способна стать важным голосом реформирования других глобальных международных институтов, включая ООН», — сказал Моди.

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Во вторник, 4 июля, проходит саммит ШОС в онлайн-формате. Члены организации определят направления для развития многопланового и взаимовыгодного сотрудничества, а также подведут итоги работы ШОС за последний год.

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин также примет участие в саммите в формате видеоконференции.

В настоящее время в ШОС входят Россия, Индия, Узбекистан, Китай, Казахстан, Пакистан и Киргизия. Представитель МИД РФ Бахтиер Хакимов сообщал, что число заявок на вступление в ШОС постоянно растет.