Мир 01 июля 2023, 04:15 Важную роль Китая в переговорах по Украине признали в Британии Экс-премьер Британии Блэр: роль КНР будет важна, когда придет время переговоров с Россией РИА «Новости»

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Наступит время, когда роль Китая в мирных переговорах между Россией и Украиной будет важна. Об этом заявил в интервью Nikkei бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

«Наступит время, когда участие Китая будет полезным. Мирный план, предложенный Китаем, явно неприемлем для Украины. Однако, когда можно будет найти разумное решение путем переговоров, роль Китая будет важна», — заявил экс-премьер.

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Блер считает, что Запад должен активнее привлекать КНР к разрешению ситуации вокруг Украины. Бывший министр предложил убедить Китай, что он «достаточно силен, чтобы справиться с чем угодно».

Китай получил статус влиятельного посредника в решении конфликта киевского режима с Россией после переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной.