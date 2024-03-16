16 марта 2024, 12:45
Важную деталь в интервью Путина Киселеву заметили в США
RS: Запад должен задуматься после слов Путина о переговорах по Украине
Заявление российского президента Владимира Путина о готовности к серьезным переговорам по вопросу Украины должно заставить Запад задуматься о мирном урегулировании конфликта. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft написал журналист Бранко Марчетич.
Глава государства в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым сказал, что Россия готова к серьезным переговорам с учетом реальной ситуации на местах. При этом он подчеркивал, что страна не намерена инициировать диалог только по той причине, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.
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«Тот факт, что президент России настаивает на готовности к переговорам, должен стать воодушевляющим известием для всех, кого судьба Украины заботит по-настоящему», — отметил Марчетич.
По его словам, западным политикам становится труднее подогревать украинский конфликт и объяснять населению, что мирных способов решения кризиса якобы не существует.
Ранее Китай предложил себя в качестве посредника на переговорах России и Украины.
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