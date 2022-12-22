Мир 22 декабря 2022, 12:44 Важную деталь на встрече президента США и Украины заметили в Германии Читатели Die Welt сочли встречу Байдена и Зеленского препятствием для диалога о мире РИА «Новости»

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Специфический образ дружбы, который продемонстрировали американский президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский на переговорах, исключает любое компромиссное решение о завершении конфликта. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt.

Они обратили внимание, что каждый из политиков на встрече преследовал исключительно свои интересы.

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«Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля», — предположил один из пользователей.

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Другой читатель напомнил, что американцы активно насаждают свои ценности в разных странах, жители которых вынуждены расплачиваться за это.

Третий комментатор подчеркнул, что президенты США и Украины даже не думают о мире, когда на кону так много денег. По его словам, после обещанных поставок оружия Зеленский захочет продолжить военные действия.

С ним не согласился четвертый читатель, заявив, что обещания американцев ничего не стоят, они и раньше «достаточно часто много говорили, а потом уходили».

Президент Украины Владимир Зеленский не достиг главной цели своей поездки в США, так как американцы не согласились на поставку обещанного современного оружия.