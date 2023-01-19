Мир 19 января 2023, 18:57 Важность информационной войны в конфликте на Украине заметили в НАТО НАТО: конфликт на Украине показал важность информационной войны и космоса РИА «Новости»

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Украинский кризис показал ключевую роль космического и информационного измерений боевых действий. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил командующий войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи, написал ТАСС.

«Кризис на Украине продемонстрировал, что не все решается военной силой. Есть и другие уровни, мы видим важную роль космической, информационной и кибернетической составляющей», — сказал он.

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Каволи отметил, что Альянс впредь будет более внимательно относиться к роли негосударственных игроков, например, в космосе.

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Крупное китайское издание Global Times сообщало, что крупными партиями военной помощи НАТО отдаляет Россию и Украину от начала переговоров по урегулирования ситуации.

По мнению китайского профессора Цуя Хэна, в ближайшее время диалога между сторонами ожидать не стоит.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кратчайшим путем к миру на Украине является передача ВСУ еще большего количества современного вооружения.